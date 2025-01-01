Лукашенко и Фицо обсудят укрепление торговых связей Белоруссии и Словакии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил словацких лидеров с национальным праздником и предложил укрепить партнерские связи между Минском и Братиславой, сосредоточив внимание на проектах в торговле, инвестициях и промышленности.
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