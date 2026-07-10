В каком виде калина полезнее для сердца и сосудов?

Красная калина — ягода с горьковатым вкусом, но огромным потенциалом для здоровья. Её часто называют природным кардио-тоником, но в каком виде она принесёт максимум пользы для сердца и сосудов? Калина красная издавна используется в народной медицине для лечения гипертонии, профилактики атеросклероза и укрепления сердечной мышцы.