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Ученые из США использовали графен для быстрой и точной диагностики Covid-19

Ученые из США использовали графен для быстрой и точной диагностики Covid-19

Американские ученые, представляющие Университет Иллинойса, нашли новое предназначение для графена. В ходе лабораторных экспериментов они выяснили, что этот тончайший, но чрезвычайно прочный материал может использоваться для диагностики Covid-19.

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