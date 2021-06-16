Ученые из США использовали графен для быстрой и точной диагностики Covid-19

Американские ученые, представляющие Университет Иллинойса, нашли новое предназначение для графена. В ходе лабораторных экспериментов они выяснили, что этот тончайший, но чрезвычайно прочный материал может использоваться для диагностики Covid-19.
Американские ученые, представляющие Университет Иллинойса, нашли новое предназначение для графена. В ходе лабораторных экспериментов они выяснили, что этот тончайший, но чрезвычайно прочный материал может использоваться для диагностики Covid-19.
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