«Рокетс» уведомили Джона Уолла, что выкупят его контракт

Разыгрывающий Джон Уолл перед дедлайном перешел из «Клипперс» в «Хьюстон» в результате обмена. Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Рокетс» уже уведомили Уолла о том, что выкупят его контракт на 6,4 миллиона долларов.