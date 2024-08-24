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Пошлина на экспорт пшеницы из Россия с 28 августа будет повышена на 9,7%

Пошлина на экспорт пшеницы из Россия с 28 августа будет повышена на 9,7%

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 28 августа 2024 года будет повышена до 908,5 рубля против ставки в размере 828,4 рубля за тонну, которая действует в настоящее время .

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