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Продукты питания продолжают дорожать в Казахстане

Продукты питания продолжают дорожать в Казахстане

В марте 2022 года продукты поднялись в цене еще на 5,8%.  Аналитики energyprom сообщили, что в месячной динамике сильнее всего ощутили рост цен на продовольственные товары жители Актюбинской и Жамбылской областей — на 7,6% в каждом из регионов.

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