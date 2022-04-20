Продукты питания продолжают дорожать в Казахстане

В марте 2022 года продукты поднялись в цене еще на 5,8%. Аналитики energyprom сообщили, что в месячной динамике сильнее всего ощутили рост цен на продовольственные товары жители Актюбинской и Жамбылской областей — на 7,6% в каждом из регионов.