Театр абсурда
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Театр абсурда

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Скромный помощник депутата из Дагестана привлек внимание всей страны: Катался с мигалками по Москве и фейковым госномером АМР

Скромный помощник депутата из Дагестана привлек внимание всей страны: Катался с мигалками по Москве и фейковым госномером АМР

Avia.pro - СМИ Псевдодепутат на псевдоLexusе: в Москве задержали помощника дагестанского депутата с поддельными номерами и мигалками Что может быть круче, чем мчаться по московским улицам на Lexus 570 с номерами, по которым тебя, казалось бы, никто не остановит? Герман Барух, помощник депутата из Дагестана, решил, что он — именно тот человек, которому в этом вопросе нет равных.

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