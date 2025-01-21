Архангелогородец погасил долги, чтобы сохранить внедорожник

Мужчина долгое время уклонялся от возмещения ущерба после ДТП, а также не оплачивал долги перед налоговой службой и ТГК-2 Общая сумма задолженности достигла почти 170 тысяч рублей, уточнили в региональном управлении ФССП.
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