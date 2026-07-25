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Kuwait Oil Company заключила инфраструктурную сделку на $16 млрд с консорциумом Blackstone, Brookfield и KKR

Kuwait Oil Company заключила инфраструктурную сделку на $16 млрд с консорциумом Blackstone, Brookfield и KKR

Государственная корпорация Kuwait Petroleum Corporation (KPC) объявила о том, что ее дочерняя компания Kuwait Oil Company (KOC) подписала стратегическое соглашение о партнерстве в области инфраструктуры на сумму 16 миллиардов долларов США.

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