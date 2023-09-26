CNR: Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Киев зимой

Специалист в сфере политологии Сун Бо указал на тот факт, что оснащённые крылатыми ракетами боевые самолёты Вооружённых сил Российской Федерации Су-34 приведут к тому, что ВС РФ сумеют ещё боле мощно давить на киевский режим в зимний период.