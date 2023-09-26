Специалист в сфере политологии Сун Бо указал на тот факт, что оснащённые крылатыми ракетами боевые самолёты Вооружённых сил Российской Федерации Су-34 приведут к тому, что ВС РФ сумеют ещё боле мощно давить на киевский режим в зимний период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии