Новый тизер-трейлер Grounded посвятили следующему крупному обновлению Компания...

Новый тизер-трейлер Grounded посвятили следующему крупному обновлениюКомпания Obsidian Entertainment выпустила тизер-трейлер к игре на выживание Grounded, в котором сообщается о выходе нового крупного обновления игры 13 ноября 2023 года.
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