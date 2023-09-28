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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый тизер-трейлер Grounded посвятили следующему крупному обновлению Компания...

Новый тизер-трейлер Grounded посвятили следующему крупному обновлению Компания...

Новый тизер-трейлер Grounded посвятили следующему крупному обновлениюКомпания Obsidian Entertainment выпустила тизер-трейлер к игре на выживание Grounded, в котором сообщается о выходе нового крупного обновления игры 13 ноября 2023 года.

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