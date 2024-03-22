Распетушившийся безвестный французский полковник угрожает... Армии России. Отвечает Пётр Толстой

❗️ вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV. "Мы убьем всех французских солдат, которые придут на украинскую землю", - заявил Толстой:Петр Толстой на прекрасном французском и очень доходчиво:- Кого волнует его мнение?- Вас не волнует, что говорит Эммануэль Макрон?- Точно.