Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Распетушившийся безвестный французский полковник угрожает... Армии России. Отвечает Пётр Толстой

❗️ вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV. "Мы убьем всех французских солдат, которые придут на украинскую землю", - заявил Толстой:Петр Толстой на прекрасном французском и очень доходчиво:- Кого волнует его мнение?- Вас не волнует, что говорит Эммануэль Макрон?- Точно.

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