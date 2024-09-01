Тамбовчанину присудили штраф за сход вагонов в Воронежской области

Панинский районный суд Воронежской области вынес обвинительный приговор в отношении жителя Тамбовской области, из-за небрежности которого в прошлом году с рельсов сошёл гружёный вагон, принадлежавший ООО «Сентябрь».
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