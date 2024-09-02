На 88-м году жизни умер актер из фильма «Ва-банк» Эугениуш Корчаровский

Польский актер театра и кино Эугениуш Корчаровский скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщили его дети Наталья и Петр на своих страницах в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в субботу, 31 августа.