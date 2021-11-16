В Томской области стартовали мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Ежегодно каждое третье воскресенье ноября в мире проходит День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который был задуман как мероприятие, дающее возможность почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнование их родным и близким, но и напомнить всем о том, что дорога требует предельного внимания и осторожности.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель Следственного комитета провел личный прием граждан
- В Волгограде возбуждено уголовное дело о получении взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации в отношении бывшего работника медицинского учреждения
- Председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о разрушении народного музея «Дорога жизни»