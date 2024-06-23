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Шольц и Милей обсудили конфликт в Украине

Шольц и Милей обсудили конфликт в Украине

В Берлине 23 июня прошла встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Аргентины Хавьера Миллея. Лидеры обсудили соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Южноамериканским общим рынком, а также вопросы внешней политики, в том числе ситуацию в Украине.

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