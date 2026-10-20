© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressРыночные ипотечные ставки при оптимистичном сценарии могут снизиться к концу 2027 года примерно на четыре процентных пункта.
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