Население Китая сокращается третий год подряд

В прошлом году население Китая сократилось третий год подряд, сообщило правительство страны в пятницу, указывая на дальнейшие демографические проблемы второй по численности населения страны мира, которая в настоящее время сталкивается как со старением населения, так и с возникающей нехваткой людей трудоспособного возраста.