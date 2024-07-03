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И это вышло у худрука Меньшикова? Спектакль с Асмус, где хуже "Камеди Клаба"

И это вышло у худрука Меньшикова? Спектакль с Асмус, где хуже "Камеди Клаба"

Как известно, россияне любят перемывать кости европейцам и американцам на предмет их низкой культуры и общей моральной деградации.

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Комментарии
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Александр Хироников
Лучше он опустился опять в Покровские ворота. Сейчас он не опустился, он приоткрыл ворота в ад. Вместе с Асмус.
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12 час.
Сергей Туренко
Где наш союз театральных деятелей, Минкульт и другие &quot;смотрящие&quot; за соблюдением норм морали в театре. Чем мы лучше гейропы??? Позор и презрение такому искусству и именно тогда, когда наши бойцы отстаивают право существования России в мире погибая за интересы России, а эти паразитические актеришки гадят в центре России. Очень интересно а кто там так активно покупает билеты на эту гадость. Наверное нужно к ним присмотреться, так как это могут быть потенциальные предатели интересов России.
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11 час.
АГ
Александр Гуреев
Причём здесь СВО, уже безсмысленно писать об этом, их не напугаешь. Это лжеисскуство уничтожает Россию, из них них так и прет говно, из всех щелей.
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11 час.

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