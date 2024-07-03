И это вышло у худрука Меньшикова? Спектакль с Асмус, где хуже "Камеди Клаба"

Сергей Туренко

Где наш союз театральных деятелей, Минкульт и другие "смотрящие" за соблюдением норм морали в театре. Чем мы лучше гейропы??? Позор и презрение такому искусству и именно тогда, когда наши бойцы отстаивают право существования России в мире погибая за интересы России, а эти паразитические актеришки гадят в центре России. Очень интересно а кто там так активно покупает билеты на эту гадость. Наверное нужно к ним присмотреться, так как это могут быть потенциальные предатели интересов России.