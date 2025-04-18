Еда продлевает жизнь: что включить в рацион

Учёные провели исследование, которое показало, какая еда продлевает жизнь людей.Учёные из Сиднейского университета в Австралии провели исследование, чтобы понять, как ежедневный рацион людей влияет на их качество и продолжительность жизни.
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