Битвы за Одессу и Часов Яр готовятся, но тысячи человек обсуждают смех мигрантов

Ратник Ратник

Наводить порядок с теми гастарбайтерами. которые живут в России по законам стаи шакалов, надо со введения в УК статьи о пожизненном заключении со 100% конфискацией имущества местных чинодралов, врышующих эти завозимые потоки. А в идеале. чтобы минимум каждый второй из них, попав на зону, "кончал жизнь самоубийством" от невыносимого стыда за содеянное... Вот тогда и порядок наведём...