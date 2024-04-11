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Битвы за Одессу и Часов Яр готовятся, но тысячи человек обсуждают смех мигрантов

Битвы за Одессу и Часов Яр готовятся, но тысячи человек обсуждают смех мигрантов

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 21K прочитали ТГ-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники, пишет, что Генштаб киевской армии провёл моделирование войны в условиях дефицита боеприпасов и преимущества русских в авиации, артиллерии и технике.

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Есть стратегические сферы деятельности, куда доступ мигрантом должен быть закрыт. Абсолютно и беспрекословно...
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14 час.
Ратник Ратник
Наводить порядок с теми гастарбайтерами. которые живут в России по законам стаи шакалов, надо со введения в УК статьи о пожизненном заключении со 100% конфискацией имущества местных чинодралов, врышующих эти завозимые потоки. А в идеале. чтобы минимум каждый второй из них, попав на зону, &quot;кончал жизнь самоубийством&quot; от невыносимого стыда за содеянное... Вот тогда и порядок наведём...
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13 час.

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