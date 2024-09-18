ГАИ разъяснила, когда судебные приставы могут забрать машину должника прямо на дороге

Инспектор ГАИ и пристав, фото: njcar.ru Даже самые благонадежные и порядочные автолюбители могут оказаться в ситуации, когда к ним появляются претензии у судебных приставов, зачастую работающих с патрулями ДПС на дорогах.
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