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Екатеринбург и мир

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Победителями премии за освещение Макаровского моста стали уральцы

Победителями премии за освещение Макаровского моста стали уральцы. Проект архитектурно-художественного освещения моста - лучший в номинации «Проект года.

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