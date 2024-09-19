Победителями премии за освещение Макаровского моста стали уральцы. Проект архитектурно-художественного освещения моста - лучший в номинации «Проект года.
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Победителями премии за освещение Макаровского моста стали уральцы. Проект архитектурно-художественного освещения моста - лучший в номинации «Проект года.
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