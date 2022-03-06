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Кишечная депрессия: что такое СРК и как это лечить?

Кишечная депрессия: что такое СРК и как это лечить?

Одно из самых странных заболеваний, терапия которого требует индивидуального подхода. Материал одобряет эксперт Маргарита Соколова врач-терапевт, гастроэнтеролог Клинического госпиталя «Лапино»; онлайн-консультация в сервисе «Доктис» Depositphotos.

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