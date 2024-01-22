В Челябинской области окончены поиски 11-летнего ребенка

В масштабной операции по розыску школьника участвовали полицейские, спасатели и кинологи.В ночь на 20 января к сотрудникам полиции и спасателям Миасского отряда обратились обеспокоенные родственники 11-летнего мальчика: ребенок не вернулся из школы.
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