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Ученый исключил влияние астероида 2024 PT5 или «второй Луны» на Землю

Ученый исключил влияние астероида 2024 PT5 или «второй Луны» на Землю

Астероид 2024 PT5, который будет двигаться по орбите Земли с 29 сентября по 25 ноября, не окажет никакого воздействия на Землю, так как его размеры не превышают 10 м и масса слишком ничтожна, чтобы повлиять на планету.

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