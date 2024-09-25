Ученый исключил влияние астероида 2024 PT5 или «второй Луны» на Землю

Астероид 2024 PT5, который будет двигаться по орбите Земли с 29 сентября по 25 ноября, не окажет никакого воздействия на Землю, так как его размеры не превышают 10 м и масса слишком ничтожна, чтобы повлиять на планету.
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