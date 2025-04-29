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«Перезагрузка Доннаруммы была бы невозможна без Сафонова – убежден на 1000%. Матвей придал ему импульс». Экс-тренер вратарей «Краснодара» о голкиперах «ПСЖ»

«Чемпионство во Франции – очень большое достижение. Поздравил с ним Матвея. Зная его амбиции, понимаю, что он хочет быть еще более причастным к успехам «ПСЖ».

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