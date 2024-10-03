В Москву спецбортом МЧС из Ливана прибыли 60 граждан РФ

Это члены семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана. Всего в Ливане проживают более 10 тысяч россиян, некоторые из них уже выразили желание покинуть странуИз Ливана эвакуировали членов семей дипломатических работников, в Москву спецбортом МЧС прибыли 60 человек.