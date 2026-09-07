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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о 3:2 с ЦСКА: «Радует, что ребята бились, все молодцы. Игра тяжелая, надо было держать темп, удар, ребята поддерживали друг друга»

Главный тренер « Спартака »  Алексей Жамнов высказался о победе над ЦСКА в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:2).

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