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Госдеп США объяснил санкции против Захаровой ее высокопоставленностью

Госдеп США объяснил санкции против Захаровой ее высокопоставленностью

MFA Russia/ Globallookpress.com https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Госдеп объяснил введение санкций США против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой ее ролью в правительстве страны.

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