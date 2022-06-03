Госдеп США объяснил санкции против Захаровой ее высокопоставленностью

MFA Russia/ Globallookpress.com https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Госдеп объяснил введение санкций США против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой ее ролью в правительстве страны.
MFA Russia/ Globallookpress.com https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Госдеп объяснил введение санкций США против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой ее ролью в правительстве страны.
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