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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Почему таблетки не помогают

Почему нормальные качественные таблетки не помогают и не лечат? Когда-то я тоже об этом думала — как же так? Что-то не так с нашей медициной или я какая-то не такая? Довольно часто такое бывает- люди пьют таблетки горстями, но вылечиться не могут.

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