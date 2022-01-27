Почему таблетки не помогают

Почему нормальные качественные таблетки не помогают и не лечат? Когда-то я тоже об этом думала — как же так? Что-то не так с нашей медициной или я какая-то не такая? Довольно часто такое бывает- люди пьют таблетки горстями, но вылечиться не могут.