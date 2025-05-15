Противник использовал центральный рынок Покровска для размещения расчётов БПЛА, теперь на месте расчётов - воронки

Российские войска продолжают наступление на Покровском направлении. Причём в результате успешных действий армии России за последние недели это направление в той или иной степени уже срослось с Константиновским и Торецким (Дзержинским).
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