Заявления официального Киева о том, что Запад дал добро Украине уничтожать "все российское", в том числе в Крыму, конечно, однозначно можно трактовать как фашистские.
Военный эксперт Леонков: Запад нас не слышит, а Украина наглеет
Комментарии
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Так будет
в хохляндии явно более 50% населения поддерживают политику зельки, а может и все 80%, иначе был бы уже какой-нить военный переворот или бунт гражданского населения. Плучается небратья нам не только небратья, а конкретные враги
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Леонид Руси
Надо тоже предупредить, что если что... то их дома, котеджи и кварталы сравняются. Особенно может пострадать дом родителей жидёнка... в Израиле
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