Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за «клевету на армию»

Премьер-министр Израиля предложил лишать гражданства за критику армии. Нетаньяху заявил о намерении внести в Кнессет законопроекты, предусматривающие лишение гражданства за «очернение» военнослужащих ЦАХАЛ.
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