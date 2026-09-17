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Русская весна

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Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за «клевету на армию»

Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за «клевету на армию»

Премьер-министр Израиля предложил лишать гражданства за критику армии. Нетаньяху заявил о намерении внести в Кнессет законопроекты, предусматривающие лишение гражданства за «очернение» военнослужащих ЦАХАЛ.

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