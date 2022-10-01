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Британцы осудили Зеленского за его заявление о вступлении в НАТО

Британцы осудили Зеленского за его заявление о вступлении в НАТО

Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

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