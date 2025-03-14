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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэйпер впервые вышел в полуфинал «Мастерса»

Дрэйпер впервые вышел в полуфинал «Мастерса»

Он обыграл Бена Шелтона – 6:4, 7:5. Во втором сете британец отыгрался с 0:3. Дрэйпер впервые вышел в полуфинал на «Мастерсе».

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