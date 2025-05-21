Путин предложил Хинштейну часть рабочих вопросов обсудить в машине

Владимир Путин, президент Российской Федерации, предложил временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну обсудить некоторые рабочие вопросы, касающиеся ситуации в регионе, во время поездки.
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