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Сражение лидеров Запада и Востока в Магнитогорске, встреча старых знакомых в Уфе

Сражение лидеров Запада и Востока в Магнитогорске, встреча старых знакомых в Уфе

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам субботы в КХЛ 25 ноября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги «Металлург» и «Спартак» из Москвы сойдутся в Магнитогорске, а в Уфе «Салават Юлаев» примет челябинский «Трактор».

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