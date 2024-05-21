Резедә Шәрәфиева, коньяк эчеп, бала табарга киткәнен сөйләде👇🏻 «Бала таптырасы дустым «син яхшылап йокларга тырыш, эшләргә барасың», - ди.
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Резедә Шәрәфиева, коньяк эчеп, бала табарга киткәнен сөйләде👇🏻 «Бала таптырасы дустым «син яхшылап йокларга тырыш, эшләргә барасың», - ди.