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Резедә Шәрәфиева, коньяк эчеп, бала табарга киткәнен сөйләде

Резедә Шәрәфиева, коньяк эчеп, бала табарга киткәнен сөйләде👇🏻 «Бала таптырасы дустым «син яхшылап йокларга тырыш, эшләргә барасың», - ди.

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