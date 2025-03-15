Вплоть до Приднестровья: Алаудинов рассказал о зоне безопасности вдоль границы России

В интервью телеканалу «Россия 24», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов высказал свои соображения о зоне безопасности расположенной вдоль российско-украинской границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии