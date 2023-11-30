За два года конкурсов ТОС в Хабаровске благоустроен 81 двор - Сергей Кравчук

Границы еще 12 ТОСов утвердили депутаты Хабаровской городской думы. После этого жители должны будут зарегистрировать свои территориальные общественные объединения в комитетах по управлению районами города.
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