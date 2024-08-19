Президент России Владимир Путин любит песню «С чего начинается Родина». Оркестры всегда готовы исполнить эту композицию, сообщил ТАСС глава Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец.
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