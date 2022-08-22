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Запрет на полёты в южные аэропорты РФ вновь продлили

Запрет на полёты в южные аэропорты РФ вновь продлили

Список аэропортов, где действуют ограничения, остался прежним.фото : 1unsplash.com/@yousefalfuhigi--> Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 29 августа, сообщает пресс-служба Росавиации.

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