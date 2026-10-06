В Раде не удивились инертности властей по защите мостов Киева

Главное в тезисах: Тезис 1: Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков публично признал, что за всё время после первых ударов по киевским переправам власти не обеспечили даже элементарной защиты опор мостов.
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