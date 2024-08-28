Африканец, убивший челябинку, заявил: "Мы никогда с ней не спали"

Залия Шамигулова отдыхала на острове Маврикий, её тело нашли закопанным в лесу.Пурявирсингх Сундур признался полицейским, что никогда не имел сексуальных отношений с убитой им челябинкой Залиёй Шамигуловой.
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