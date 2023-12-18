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Причинённые ВСУ разрушения в Херсонской области можно восстановить — Сальдо

Причинённые ВСУ разрушения в Херсонской области можно восстановить — Сальдо

Губернатор региона отметил, что восстановлению подлежит даже разрушенная Каховская ГЭС.Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил, что Каховскую ГЭС можно восстановить, несмотря на причинённый ей ущерб ракетными обстрелами ВСУ.

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