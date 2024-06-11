Эксперты проверяют реку Обь на токсины

Научные сотрудники из Тюмени, Салехарда и Барнаула исследуют реку Обь в ЯНАО. Полученные данные помогут ученым не только оценить экологическое состояние Обь-Иртышского речного бассейна, но и усовершенствовать ежегодный мониторинг водных объектов.