Царьград

5 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Ломать не строитьСнегоуборочная те...
  • Лидия Курзаева
    Героические лавры победы Пригожина не дают покоя диванным штабным офицерам и генералам. Зависть перехлёстываетЗа неисполнение -...
  • Татьяна Мартыненко
    Один,, достойнее,, другого!Столтенберг ждёт ...

Истина – в борще! Раскрыт секрет реального состояния экономики России

Истина – в борще! Раскрыт секрет реального состояния экономики России

Для большинства людей экономические индексы – что-то очень скучное и совершенно непонятное. Однако служителям строгих цифр и выверенных формул не чуждо чувство юмора, и порой они изобретают необычные показатели, вызывающие у обывателей улыбку.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх