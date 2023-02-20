Истина – в борще! Раскрыт секрет реального состояния экономики России

Для большинства людей экономические индексы – что-то очень скучное и совершенно непонятное. Однако служителям строгих цифр и выверенных формул не чуждо чувство юмора, и порой они изобретают необычные показатели, вызывающие у обывателей улыбку.
Для большинства людей экономические индексы – что-то очень скучное и совершенно непонятное. Однако служителям строгих цифр и выверенных формул не чуждо чувство юмора, и порой они изобретают необычные показатели, вызывающие у обывателей улыбку.
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