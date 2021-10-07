Повелитель морей: Почему российский "Циркон" заставляет нервничать военных в Пентагоне?

Испытания новой ракеты фактически завершены. Следующий этап — перевооружение флота.Характеристики ракеты "Циркон"4 октября Минобороны России впервые провело пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта подлодки "Северодвинск" проекта 885 "Ясень".
Испытания новой ракеты фактически завершены. Следующий этап — перевооружение флота.Характеристики ракеты "Циркон"4 октября Минобороны России впервые провело пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта подлодки "Северодвинск" проекта 885 "Ясень".
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