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Повелитель морей: Почему российский "Циркон" заставляет нервничать военных в Пентагоне?

Повелитель морей: Почему российский "Циркон" заставляет нервничать военных в Пентагоне?

Испытания новой ракеты фактически завершены. Следующий этап — перевооружение флота.Характеристики ракеты "Циркон"4 октября Минобороны России впервые провело пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта подлодки "Северодвинск" проекта 885 "Ясень".

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