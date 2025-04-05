ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Igor Shumarin
    Иду, гуляю со своим алабаем. Подбегает ко мне мальчишка лет 12. Начинает заигрывать с моей собакой, явно провоцируя е...Пожизненная компе...
  • Ed
    может руководство уже освоило методы проведения общевойсковых операций, ведь прошло более 3-х лет, пора; тех операций...СРОЧНО! Взрывы и ...
  • Ed
    похоже, что игра в полувойну не проходитСРОЧНО! Взрывы и ...

"Тайна удара по «Магеллану» - уничтожены высокие чины ВСУ: подробности удара по Кривому Рогу

"Тайна удара по «Магеллану» - уничтожены высокие чины ВСУ: подробности удара по Кривому Рогу

Киев официально не подтвердил потери среди военных. Украинская сторона заявила, что ракета якобы имела кассетную боевую часть, а основной удар пришёлся по жилому сектору, вызвав многочисленные жертвы среди мирных граждан, включая детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх