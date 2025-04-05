"Тайна удара по «Магеллану» - уничтожены высокие чины ВСУ: подробности удара по Кривому Рогу

Киев официально не подтвердил потери среди военных. Украинская сторона заявила, что ракета якобы имела кассетную боевую часть, а основной удар пришёлся по жилому сектору, вызвав многочисленные жертвы среди мирных граждан, включая детей.
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